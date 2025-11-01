Chivas no es solamente el club más querido de todo México y Estados Unidos, sino que su grandeza rebasa la fronteras y es apreciada por muchos extranjeros, entre los que destacó el integrante de bandas como Gorillaz o Blur, Damon Albarn.

La tendencia comenzó hace unos días, cuando el musico estuvo presente en el cierre del festival Cervantino 2025 para cantar junto al grupo Africa Express, en donde se puso una gorra del Guadalajara, causando revuelo tras ser retomado por las redes sociales rojiblancas.

Sin embargo, en una entrevista para la cadena de radio, Alfa, el musico británico explicó la causa por la que usó una gorra del chiverío, admitiendo que está “feliz de apoyarlos”.

“Sí, compré esto ayer. Lo uso más por estética, pero estoy feliz de apoyarlos. Es afiliación tribal“, explicó el musico.

Otros famosos que hayan portado los colores de Chivas

Aunque el Guadalajara es el equipo más mexicano del planeta, diversas personalidades extranjeras como Chad Johnson, Logan Paul, Usain Bolt, Morrisey, entre muchos otros han demostrado que la grandeza del chiverío rompe fronteras al usar indumentarias del Rebaño.