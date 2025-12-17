Esta tarde Gabriel Milito confirmó una lista de 30 jugadores para la pretemporada en Isla Navidad de cara al Clausura 2026. A su vez, el técnico argentino confirmó que no tendrá en cuenta Alan Mozo y Érick Gutiérrez para el siguiente torneo, por lo que están cepillados y deberán buscar nuevo club para el siguiente año.

El martes una bomba sacudió a todo Verde Valle debido a que se confirmó una lista de nueve jugadores que no serán tenidos en cuenta. La decisión la tomó el propio timonel junto a la directiva, por lo que se abrieron varios espacios para canteranos y futuros fichajes.

Entre los nombres destacados se encuentran Alan Mozo y Érick Gutiérrez, quien se destacan por haberse ganado la confianza de Gabriel Milito en el Apertura 2025. Sin embargo, César Huerta dio a conocer que la salida de estos jugadores tiene diferentes motivos.

Alan Pulido y Érick Gutiérrez no entran en planes de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

En el caso del defensor el visto bueno lo dio el argentino al confirmar que tenía varias alternativas en esa posición, por lo que la directiva decidió tacharlo. Por su parte, con Guti la historia es diferente porque él pidió salir y revelan que esta decisión la tomó luego de que entendiera que no va a tener minutos con la llegada de Brian Gutiérrez.

¿Qué jugadores no entran en planes en Chivas?

Según lo informado por diferentes reportes, Gabriel Milito decidió realizar una lista de siete jugadores que no viajan a Isla Navidad y que no serán tenidos en cuenta: Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Luis Olivas, Alan Mozo, Érick Gutiérrez, Teun Wilke y Alan Pulido. A ellos hay que sumar las bajas de Chicharito Hernández, Isaác Brizuela, Cade Cowell y Raúl Martínez.