Salvo una catástrofe Chivas tiene asegurado su pasaje a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, pero tiene que jugar ante Rayados de Monterrey por la jornada 17. De cara al último jugo de la fase regular del torneo repasa cómo, dónde y cuándo ver EN VIVO y EN DIRECTO el enfrentamiento contra la Pandilla de Nuevo León.

En el Estadio Hidalgo el Guadalajara tuvo que batallar para quedarse con los tres puntos luego de haberse ido al descanso sin goles. Sin embargo, tras fallar varios goles, Armando González apareció con un golazo para el 1-0 final.

Chivas quedó a un paso de quedarse con el último boleto de clasificación directa a la Liguilla debido a que es sexto con 26 puntos, mientras que FC Juárez es séptimo con 23. El Rebaño Sagrado deberá perder por brutal goleada ante Rayados de Monterrey o que los Bravos saquen una gran diferencia para estar directamente clasificados a la Fiesta Grande.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Rayados de Monterrey por la jornada 16 del Apertura 2025?

El juego por la jornada 17 del Apertura 2025 entre Chivas y Rayados de Monterrey se llevará adelante el próximo sábado 8 de noviembre. El partido se llevará adelante desde las 19:00 del Centro de México en el Estadio Akron.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El choque entre Chivas y Rayados de Monterrey en el territorio mexicano se podrá ver por Amazon Prime o Chivas TV. Por otro lado, en Estados Unidos se podrá seguir únicamente en Telemundo, mientras que en el resto del se podrá ver via streaming por Chivas TV.