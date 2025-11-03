Se le viene otra final más al Club Deportivo Guadalajara. Y es que este sábado 8 de noviembre ante Rayados de Monterrey, buscarán quedarse con el boleto directo a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

Por esta razón, los pupilos de Gabriel Milito son conscientes de la importancia de este compromiso, pues no hay margen de error, el boleto está en sus manos y solo una verdadera tragedia evitaría que Chivas no avance directo a la Liguilla.

Desde este lunes, el Rebaño Sagrado comenzó su preparación para el encuentro contra el conjunto regiomontano, que viene de empatar 1-1 frente a Tigres, de modo que no será nada fácil conseguir el triunfo, pues buscarán llevar los tres puntos para cerrar la campaña regular de la mejor manera y llegar un poco motivados a la Fiesta Grande.

Y como este compromiso ante Rayados de Monterrey es de suma importancia, el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer por medio de un comunicado cómo se trabajará en Verde Valle durante estos días.

¿Cómo trabajará Chivas de cara al partido ante Monterrey?

Lunes 3 de noviembre

Entrenamiento en Verde Valle

4:00 PM

Martes 4 de noviembre

Descanso

Miércoles 5 de noviembre

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Jueves 6 de noviembre

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Viernes 7 de noviembre

Entrenamiento en Verde Valle

4:30 PM

Sábado 8 de noviembre

Chivas vs Rayados

Jornada 17 del Apertura 2025

Estadio AKRON, 5:07 PM