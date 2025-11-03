El Club Deportivo Guadalajara está dando mucho de qué hablar en estas últimas fechas del Torneo Apertura 2025, pues es el que mejor está cerrando la campaña regular, por lo que, en Liguilla podría meterle un susto a los favoritos a ganar el título.

La victoria sobre los Tuzos del Pachuca no fue bien vista por algunos, sobre todo por aficionados americanistas como Ángel García Toraño, quien en el programa de FOX “Cuadro titular” pronosticó que el equipo de Gabriel Milito fracasará.

“Hoy es el último partido que gana Guadalajara en el año”. No obstante, su comentario no fue tomado en serio por sus compañeros, al grado de burlarse de él en vivo, para posteriormente cerrar con: “Ya lo veremos”.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado llega a la última fecha del Torneo Apertura 2025 con el último boleto directo a Liguilla en sus manos y por como está la tabla general, considerando la diferencia de goles que tiene con Bravos de Juárez, tendría que pasar una tragedia para no lograr el pase sin escalas.

¿Cuándo es el partido de Chivas vs. Monterrey?

El Club Deportivo Guadalajara buscará su pase a la Fiesta Grande este sábado 8 de noviembre cuando reciba en la cancha del Estadio Akron a Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, a iniciar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México y dicho encuentro será transmitido por Amazon Prime.