Chivas está viviendo tiempos de cambio en el interior del plantel debido a la limpia que se está gestando en donde varios futbolistas de renombre apuntarían a salir de la institución para el Clausura 2026, en donde uno de los que más revuelo están causando es Érick Gutiérrez.

Es evidente de que el Guti no tenía en sus planes el abandonar al Guadalajara en este diciembre; sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico han tomado la decisión de encontrarle acomodo en otro club, situación que ha sido reportada en todos lados.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que en su video en donde explica la inminente salida de Érick Gutiérrez, se percató que recibió un like de la cuenta de Samir Inda, por lo que el comunicador explicó la situación.

Chema Garrido explicó que es evidente de que al canterano no le alegra que se vaya un compañero del plantel; sin embargo, dicha salida implicaría el que se abran puertas para competir por un lugar en el primer equipo, en donde el mismo Inda apuntaría a ser uno de los llamados por Gabriel Milito.

“No es que quiera que le vaya mal a un compañero de profesión, sino que todo lo contrario. Aprendió mucho de Érick Gutiérrez, pero se van a abrir las puertas con la salida de Guti para que Samir Inda pueda tener más minutos y estar en la mira del cuerpo técnico“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El brillante debut de Samir Inda

El juvenil mediocampista del Guadalajara deslumbró a la Liga MX por completo debido a sus condiciones futbolísticas que presumió en la recta final del partido contra Necaxa cuando entró de cambio, en donde coronó su participación con un golazo de media distancia que impresionó a todos.