Chivas está en la recta final del Apertura 2025, a solo un partido de asegurar su pase directo a la Liguilla, tras un cierre de torneo muy sólido en el que sumó varios triunfos, incluso por goleada. Sin embargo, Gabriel Milito tendrá que resolver dos bajas importantes para el duelo clave contra Monterrey que podría definir el futuro inmediato del Rebaño Sagrado.

La primera ausencia es la de Diego Campillo, quien sufrió una fractura en el pie durante el Clásico Tapatío y estará fuera de actividad hasta enero o febrero de 2026. La segunda es la de Luis Romo, quien fue expulsado en el encuentro ante Pachuca el pasado domingo, lo que complica la línea defensiva rojiblanca y deja a Milito con decisiones importantes que tomar.

Ante estas bajas, Gilberto Sepúlveda podría volver a la línea de tres defensores que suele utilizar Milito. Sin embargo, otra opción que encajaría mejor con el estilo de juego del técnico argentino es Erick Gutiérrez, un jugador con excelente salida de balón y gran visión de campo, que incluso ha sabido adaptarse a funciones más defensivas cuando la situación lo requiere.

Gutiérrez ya ha jugado como defensor central en su etapa con el PSV Eindhoven, donde demostró solidez defensiva y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo, ya sea con conducción o con pases largos hacia el mediocampo o los atacantes. Por ello, todo dependerá de si Milito prioriza la salida limpia o la solidez en la marca para decidir entre Gutiérrez o el Tiba Sepúlveda.

La línea defensiva que Gabriel Milito planea usar en el Chivas vs Monterrey

De mantenerse la línea de tres, los otros dos defensas titulares serían José Castillo y Daniel Aguirre, tal como ocurrió ante Pachuca, por lo que no habría grandes cambios en la alineación más allá del ajuste obligado por la expulsión de Romo. El duelo ante Monterrey será una verdadera prueba para medir la capacidad de adaptación del esquema rojiblanco.