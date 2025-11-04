Ante Pachuca Luis Romo fue con mucha polémica expulsado luego de haber cometido una falta similar a la de Luis Quiñones, a quien le cambiaron la cartulina roja por una amarilla. De cara al duelo contra Rayados de Monterrey se especuló con Chivas vaya a apelar la sanción, pero confirmaron que la directiva no buscará que le reduzcan la sanción al mediocampista.

El conjunto rojiblanco tuvo que batallar para quedarse con la victoria ante los Tuzos debido a que solamente pudo abrir el marcador con un golazo de Armando González. Especialmente porque en el primer tiempo como en el inicio del segundo generó varias oportunidades de gol con las que pudo haber marcado la diferencia.

A pesar de la alegría por la victoria ante Pachuca, Chivas recibió la mala noticia para el duelo ante Rayados de Monterrey porque no podrá contar con Luis Romo. El mediocampista fue polémicamente expulsado luego de que le sancionaran una falta similar por la que Luis Quiñones no recibió la roja tras revisión en el VAR.

Luis Romo fue expulsado ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido comenzó a surgir el rumor de una posible apelación por parte del Guadalajara con la Comisión Disciplinaria para que le reduzcan la sanción al mediocampista. Sin embargo, Jesús Bernal confirmó que no buscarán sacarle el castigo al capitán rojiblanco. “Ha tomado la decisión de que no habrá apelación a la tarjeta roja que le sacarán a Luis Romo”, expresó el periodista de ESPN.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El partido entre Chivas y Rayados de Monterrey se disputará el próximo sábado 8 de noviembre a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver en México solamente por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.