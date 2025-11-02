Apenas se superan los 30 minutos del partido entre los Tuzos del Pachuca y el Club Deportivo Guadalajara cuando se vivió la primera polémica luego de una dura entrada de Luis Quiñones sobre Fernando “Oso” González.

A primera vista, Adonai Escobedo no la pensó dos veces y le sacó al jugador del equipo hidalguense la tarjeta roja, pero no tardó el VAR en llamarlo para replantear su decisión.

Y después de obsevarla, Adonai Escobedo cambió de postura. Cambió el cartón rojo por el amarillo, pero en redes sociales consideran que Luis Quiñones se tuvo que ir al vestidor al minuto 32.

“Increíble que el VAR mande llamar a Adonai. Es roja clara para Quiñones a la altura del tendón de aquiles del Oso”, escribió en X, Omar Villa, periodista de Azteca Deportes.

¿Cómo quedó el primer tiempo entre Pachuca y Chivas?

A pesar de estar jugando como visitante, los pupilos de Gabriel Milito respetaron su estilo de juego. Desde el primer minuto salieron con todo en busca de irse al frente en el marcador. Fueron mejor que los de Jaime Lozano, con constantes jugadas de peligro en el área de Carlos Moreno, no obstante, la primera parte fianalizó 0-0.