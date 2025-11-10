Si bien son varios los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara los que pasan por un gran momento futbolístico, poco se le ha reconocido a un jugador que cuando llegó a Verde Valle fue repudiado por algunos aficionados ya que no era la contratación que esperaban.

No obstante, con trabajo, dedicación y compromiso se fue ganando un lugar en el once titular de Gabriel Milito y ese es nada más y nada menos que Fernando “Oso” González, quien actualmente es uno de los mejores fubolistas en su posición en el futbol mexicano, pero en Chivas no se le ha dado el valor que merece.

Y es que como lo dijo el periodista de W Deportes y fiel aficionado del Rebaño Sagrado, gran parte del momento del equipo de Gabriel Milito se debe al rol del mediocampista de 31 años de edad.

Él lo sabe bien, no por nada se animó hace unos días a levantar la mano para ir a la Selección Mexicana cuando se le preguntó sobre la convocatoria de Armado “Hormiga” González para enfrentar en esta Fecha FIFA a Uruguay y Paraguay.

¿Qué números registró el “Oso” González en la Fase Regular del Apertura 2025?

Cabe mencionar que Fernando “Oso” González fue uno de los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara que más minutos vio durante la Fase Regular del Torneo Apertura 2025. Y es que en total sumó 820 minutos, divididos en 10 compromisos, todos ellos como titular.