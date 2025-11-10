Después de finalizar la Temporada Regular del Torneo Apertura 2025, la Selección Mexicana inició concentración para encarar sus últimos partidos de preparación antes del sorteo mundialista, el cual será en diciembre próximo.

Cabe mencionar que el TRI de Javier Aguirre enfrentará este sábado 15 de noviembre a la Selección de Uruguay en la cancha del Estadio TSM Corona y el martes 18 a Paraguay en San Antonio, Texas.

Destacar que la gran sensación en esta convocatoria del “Vasco” fue nuestro campeón de goleo: Armando “Hormiga” González, por lo que todos los reflectores de los medios de comunicación están apuntando a él, pues es la primera vez que es llamado a la Mayor.

En redes sociales ya circulan varias fotografías de él portando la payera de entrenamiento de la Selección Mexicana, generando mucha ilusión en la afición, sobre todo la del Club Deportivo Guadalajara.

¿Cuál es la convocatoria completa de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay?