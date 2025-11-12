El Club Deportivo Guadalajara ante Cruz Azul se perfila para ser el más interesante de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 y si bien faltan varios días para que arranque la Liguilla, las expectativas comienzan a aumentar.

El periodista de ESPN, Javier Alarcón, analizó esta serie. El comunicado resaltó varios factores importantes, como la ventaja que tendrá La Máquina en caso de empatar, así como cerrar en casa los Cuartos de Final, aunque eso sí, les hizo saber que deben manejar la presión.

“El Guadalajara, por el momento que vive, por lo mucho que ha mejorado, se convierte en un rival durísimo para Cruz Azul. Todavía daría yo como favorito al Cruz Azul, pero Guadalajara va a competir con todo lo que tiene. Si creo que Guadalajara tendrá que ser muy agresivo en casa y ahí Cruz Azul podría ser un poco más conservador de arranque, estar buscando también que el Guadalajara se confíe”, mencionó.

¿Cuándo serán los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas?

De acuerdo con información de Alex Ramírez, Cruz Azul y Chivas ya decidieron qué días jugar. El partido de Ida se celebrará el jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a la 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Mientras tanto, según la fuente antes mencionada, el juego de Vuelta se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, entre las ocho de la noche y a las nueve y será en los próximos días cuando se confirme esto.