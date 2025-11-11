Si bien, se dio a conocer que los Pumas renovarán por un año más a José Juan Macías luego de sufrir una lesión de la rodilla que lo dejará fuera de actividad alrededor de nueve meses, el exjugador del Club Deportivo Guadalajara estaría analizando seriamente poner fin a su carrera como futbolista profesional.

El periodista, Alex Ramírez, fue quien dio a conocer esta información en un en vivo en X, después de haber sostenido una plática con gente cercana al atacante mexicano, quien desafortunadamente se rompió los ligamentes durante el partido entre Cruz Azul y Pumas, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025.

Según la fuente antes mencionada, JJ Macías podría dedicarse al mundo empresarial dentro del futbol, pues es una persona preparada, que le sabe perfectamente a esta industria; sin embargo, esta decisión la tomaría después de haberse recuperado.

¿Por qué Pumas renovará a JJ Macías?

En Pumas son conscientes de la calidad de José Juan Macías, por ello no lo van a dejar solo en esta nueva lesión. De hecho, de acuerdo con ESPN, estaba cerca de cumplir su cláusula de renovación automática y en el equipo capitalino no dudaron en brindarle todo el apoyo.

Cabe mencionar que JJ Macías ya se había ganado la confianza de Efraín Juárez. Durante la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, sumó 331 minutos, divididos en 11 encuentros, cinco de ellos como titular, además de cuatro goles.