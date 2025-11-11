Se ha revelado que el entorno de Julián Quiñones busca regresarlo al futbol mexicano debido a que no está contento en Arabia Saudita a pesar de que se ha convertido en un futbolista importante para el Al-Qadisiyah.

Aldo Farías, periodista de TUDN, fue quien dio a conocer esta información, aunque no mencionó los nombres de los equipos que podrían estar interesados en sus servicios, aunque lo cierto es que más de uno levantaría la mano para tenerlo en sus filas por su exitoso paso por el América.

El Club Deportivo Guadalajara podría ser uno de ellos ante las inminentes salidas de Alan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández finalizando el Torneo Apertura 2025, no obstante, el artillero de 28 años de edad no tendría el mismo deseo.

Y es que en el 2024 lo dejó en claro en una publicación en Facebook, donde un aficionado le preguntó si se veía defendiendo los colores de nuestras Chivas, a lo que contestó: “Ni en sueños”.

¿Cuál es el valor de Julián Quiñones?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Julián Quiñones en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita es de 12 millones de euros, equivalente a poco más de 254 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que más o menos estos tendría que pagar el equipo interesado.