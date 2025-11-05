Una de las grandes figuras de Chivas en el Apertura 2025 es sin duda Armando González, quien lleva anotado 11 goles en el campeonato y pide convocatoria en la Selección Mexicana. En medio de este contexto, dan a conocer que Julián Quiñones será baja para la próxima fecha FIFA y se abre un nuevo motivo para que Javier Aguirre convoque a la Hormiga para enfrentar a Paraguay y a Uruguay.

No hay dudas de que el conjunto rojiblanco se ha destacado en los últimos meses por ser uno de los grandes protagonistas a base de victoria. Desde la victoria contra América, Gabriel Milito encontró el equipo ideal y poco a poco varios jugadores comenzaron a levantar el nivel para deja claro que podían ser llevados al Tri.

A Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado hay que sumar el nombre como Armando González, quien es el único mexicano que comparte el liderato de goleo con Paulinho y Joao Pedro. Sin embargo, la Hormiga de momento no fue llamado a la Selección Mexicana en la última fecha FIFA para los partidos ante Ecuador y Colombia.

Para los juegos contra Paraguay y Uruguay se le acaban las excusas a Javier Aguirre para no tener en cuenta a Armando González debido a que Santiago Giménez comunicó que está lesionado A su vez, en las últimas horas confirmaron la baja de Julián Quiñones por lo que crecen las chances para que sea convocado al Tri.

¿Cuándo juega México en la próximo fecha FIFA?

En la próxima fecha FIFA la Selección Mexicana llevará adelante dos juegos de preparación en la que enfrentará a Paraguay y Uruguay. El sábado 15 de noviembre chocará ante los uruguayos a las 19:00 del Centro de México, mientras que el martes 18 enfrentará al conjunto paraguayo desde las 19:30.