Chivas y Cruz Azul protagonizarán una de las series más atractivas de los Cuartos de Final del Apertura 2025. El duelo entre el 6º y el 3º lugar de la fase regular promete ser intenso y equilibrado, aunque el Guadalajara parte ligeramente como favorito gracias a su espectacular cierre de torneo, con 7 victorias en los últimos 8 partidos bajo la dirección de Gabriel Milito.

Como es de esperarse, la afición rojiblanca y el plantel confían plenamente en avanzar a semifinales. Sin embargo, no solo Chivas y su gente desean que eso ocurra: varios equipos, sus aficionados e incluso la propia Liga MX preferirían que el Rebaño elimine a Cruz Azul, y no precisamente por cuestiones deportivas, sino por un potencial problema de calendario que podría afectar el cierre del torneo.

El motivo es claro: si Cruz Azul llegara a la Final del Apertura 2025, la Liga se vería obligada a posponerla, pues el club cementero debe disputar la Copa Intercontinental el 10 de diciembre. En ese escenario, la ida de la Final tendría que jugarse el 25 de diciembre y la vuelta el 28, una fecha poco conveniente para aficionados, televisoras y equipos, que verían cómo los partidos más importantes del semestre quedarían opacados por un torneo internacional.

Por ahora, la Final del Apertura 2025 está programada para disputarse el 11 y 14 de diciembre, manteniendo el ritmo normal tras la pausa por la Fecha FIFA de noviembre. Por ello, para la mayoría de los clubes y seguidores, lo más conveniente sería que Chivas elimine a Cruz Azul, permitiendo que la Liguilla se desarrolle sin complicaciones logísticas ni alteraciones en el calendario.

¿Cuándo jugarán Chivas vs Cruz Azul en la Liguilla y por dónde se podrá ver?

En los próximos días se confirmarán los horarios oficiales de la serie, pero todo apunta a que la ida se jugará el 26 o 27 de noviembre en el Estadio Akron y la vuelta el 29 o 30 en el Estadio Olímpico Universitario. Los partidos serían transmitidos por Prime Video y TUDN, respectivamente, en una eliminatoria que promete emociones al límite y un impacto directo en toda la Liguilla.