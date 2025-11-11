Si bien son dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, solo se han enfrentado seis veces en instancias finales con saldo positivo para el Club Deportivo Guadalajara sobre Cruz Azul.

Nuestras Chivas cuentan con el antecedente de haber ganado la última vez que se vieron las caras en Liguilla. Fue en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2006 y dicha serie se la terminó llevando el Rebaño Sagrado para después terminar campeón bajo el mando de Jose Manuel “Chepo” de la Torre.

En aquella serie fue fundamental el emcuentro de Ida, donde el Club Deportivo Guadalajara ganó 2-0 con goles de Omar Bravo y Adolfo Bautista, mientras que el compromiso de Vuelta estuvo más cerrado, terminando en empate a dos tantos.

Ahora se verán las caras en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, luego de que Chivas finaizara la Fase Regular en la sexta posición de la tabla general con 29 puntos, por su parte, Cruz Azul culminó tercerocon 35 unidades.

Los antecedentes de Chivas y Cruz Azul en la Liguilla del futbol mexicano

1971-72 – Semifinales (Cruz Azul ganó 2-1 global)

Cruz Azul 0-1 Chivas (Ida)

Chivas 0-2 Cruz Azul (Vuelta)

1986-87 – Final (Chivas ganó 4-2 global)

Cruz Azul 2-1 Chivas (Ida)

Chivas 3-0 Cruz Azul (Vuelta)

1990-91 – Cuartos de Final (Chivas ganó 8-2 global)

Chivas 3-0 Cruz Azul (Ida)

Cruz Azul 2-5 Chivas (Vuelta)

Verano 99 – Cuartos de Final (Cruz Azul ganó 4-3 global)

Chivas 1-2 Cruz Azul (Ida)

Cruz Azul 2-2 Chivas (Vuelta)

Clausura 2003 – Repechaje (5-5 global, Chivas avanzó por posición)

Cruz Azul 4-1 Chivas (Ida)

Chivas 4-1 Cruz Azul (Vuelta)

Apertura 2006 | Cuartos de Final (Chivas ganó 4-2 global)