Javier Hernández vivió esté sábado una noche muy especial en el Estadio Akron. Después de varios meses sin anotar, el histórico delantero por fin volvió a marcar con la camiseta de Chivas en un partido oficial. Lo hizo al minuto final del encuentro ante Monterrey, con un remate de cabeza que selló el triunfo rojiblanco por 4-2. La celebración fue emotiva: el ídolo tapatío besó el escudo entre lágrimas, visiblemente conmovido por el momento y el apoyo del público.

En esta segunda etapa con el Rebaño, el rendimiento deportivo de Chicharito no ha sido el esperado, sobre todo por las lesiones y la falta de ritmo, pero su presencia ha sido invaluable dentro del vestidor. Además de su liderazgo, ha fungido como mentor de Armando González, quien vive un momento brillante y cuya historia —hasta ahora— parece seguir un camino muy similar al que tuvo el propio Hernández en sus inicios. Tras el partido, el delantero publicó un video en TikTok con un emotivo mensaje dirigido tanto a la afición como a su joven compañero.

En la primera parte del mensaje, Chicharito habló con el corazón. Agradeció el apoyo de la gente y compartió una reflexión sobre la importancia de la empatía hacia los futbolistas, recordando que los jugadores también son personas. Enfatizó que cuando la exigencia rebasa lo deportivo y se vuelve personal, puede afectar profundamente al ser humano que hay detrás del atleta, un mensaje coherente con su discurso constante de crecimiento y autoconocimiento.

“Todos cargamos un peso invisible. A veces, somos muy duros con los demás, porque dejamos de creer en las personas rotas… aunque todos lo estemos. Cuando admiramos a alguien, se nos olvida que es humano, que también se cansa, duda, se rompe. Idealizamos tanto su luz, que dejamos de ver su sombra”.

Luego, el video mostró imágenes de Hernández junto a Armando González, dejando claro el cariño y la admiración mutua que existe. Chicharito destacó el orgullo que le produce verlo brillar y lo mucho que ha aprendido observando su determinación. En sus palabras, deseó que la Hormiga siga creciendo con humildad y pasión, no solo en Chivas, sino también con la Selección Mexicana e incluso en el futbol europeo en el futuro.

“Compartir lo que ya sabes y ver a alguien crecer, no porque te lo agradezca, sino porque tú sabes lo que se siente haber caminado solo, sana mucho. Y más, si quieres a esa persona. Quien diría que ayudar a quien quiere salir adelante es la medicina perfecta”.

Javier Hernández estaría viviendo sus últimos partidos como jugador de Chivas

Para muchos aficionados, este video podría interpretarse como una despedida. El contrato de Chicharito está por finalizar y, hasta el momento, no hay señales de renovación por parte de la directiva. Consciente de que la Liguilla del Apertura 2025 podría ser su última etapa con el club, cerró su mensaje con una frase que refleja su compromiso y mentalidad: “Ahora toca prepararnos de la mejor manera para la parte más importante del torneo”.