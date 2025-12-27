Chivas continúa con su pretemporada rumbo al Clausura 2026, luego de haber concluido la primera fase de trabajo en Barra de Navidad. Este domingo el Rebaño Sagrado disputará su primer partido de preparación ante Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez, encuentro en el que se esperaba observar a varios jugadores que pelearán minutos en el próximo torneo. Sin embargo, también llamaron la atención algunas ausencias que comienzan a encender focos amarillos de cara al inicio del campeonato.

La baja confirmada era la de Diego Campillo, quien aún estará fuera al menos un mes más debido a la fractura en el pie que sufrió y que no le permite trabajar al parejo del grupo. No obstante, el periodista Jesús Bernal reportó desde Verde Valle el momento en que el plantel abordó el camión rumbo a Irapuato y se pudo ver que José Castillo tampoco realizó el viaje. El defensor abandonó las instalaciones por su cuenta, por lo que no será tomado en cuenta para el amistoso.

Con estas ausencias, Gabriel Milito se verá obligado a improvisar en la defensa central, lo que prácticamente garantiza que Francisco Méndez tendrá participación, ya sea como titular o suplente. Considerando que Campillo y Castillo forman parte habitual de la zaga, todo apunta a que la línea defensiva para este duelo estaría integrada por Luis Romo, Daniel Aguirre y el propio Méndez, al menos para este compromiso de preparación.

En el mismo abordaje se confirmó también la presencia de varios canteranos que se habrían ganado un lugar en el Primer Equipo para el Clausura 2026. Además de Méndez, Sergio Aguayo realizó el viaje y apunta a ser el cuarto delantero del plantel, buscando sumar minutos y aprendizaje junto a Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín durante el próximo torneo.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde se podrá ver el Irapuato vs Chivas?

El duelo entre Irapuato y Chivas se disputará este domingo 28 de diciembre a las 5:00 pm en el Estadio Sergio León Chávez y contará con transmisión por ESPN y Disney+ Premium. Será una prueba importante para medir el funcionamiento del equipo, tanto de los refuerzos externos como Brian Gutiérrez, como de los futbolistas que se integran tras regresar de préstamos o subir desde fuerzas básicas.