Sergio Aguayo se perfila para convertirse en “refuerzo” de Chivas para el Clausura 2026, luego de ser tomado en cuenta para la pretemporada en Barra de Navidad, donde habría convencido a Gabriel Milito de darle la oportunidad en el Primer Equipo. No obstante, todo apunta a que el estratega argentino ya lo seguía desde hace tiempo, pues Aguayo viene de muy buenos torneos con Tapatío y previamente con Pachuca, lo que explica la confianza actual en su ascenso.

Durante el Apertura 2025, Aguayo anotó 8 goles en 12 partidos con el Tapatío, sorprendiendo a propios y extraños por su capacidad goleadora. Su especialidad han sido los remates de cabeza, donde destaca por su potencia, aceleración y gran anticipación sobre los defensas rivales. Se volvió letal por aire, algo que quedó perfectamente demostrado en dos de los goles que le marcó a Dorados bajo esta vía.

En ese mismo duelo ante los sinaloenses, también marcó un gol de derecha y de primera intención, exhibiendo su capacidad para definir de manera inmediata incluso en jugadas imprevistas, ya que el balón le llegó tras un rebote. Además, con Pachuca mostró que puede conducir y rematar de izquierda, lo cual confirma que es un atacante habilidoso con ambos perfiles y con amplio repertorio dentro del área.

Por si fuera poco, Aguayo también ha convertido goles de tiro libre a lo largo de su joven carrera, lo que refuerza la idea de que se trata de un delantero muy versátil. Ahora podrá ir sumando minutos paulatinamente, mientras aprende de Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, tres atacantes con características diferentes que pueden ayudarle a pulir y potenciar sus propias cualidades.

Sergio Aguayo tiene muchas similitudes con Armando González, ambos brillaron en el Apertura 2025

El perfil futbolístico de Sergio Aguayo es muy similar al de Armando González, ya que en el Apertura 2025 ambos registraron números muy parecidos en relación entre goles y remates, anotando tanto con ambas piernas como con la cabeza. Aunque los rivales en Primera División serán más exigentes que en Expansión, se espera que Aguayo pueda brillar pronto, pues sus características y su presente goleador invitan al optimismo.