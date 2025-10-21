Ricardo Marín sigue demostrando que atraviesa un gran momento futbolístico. El delantero, que pertenece a Chivas pero se encuentra cedido en el Puebla hasta final de año, fue una de las figuras en la espectacular remontada del conjunto poblano ante Xolos de Tijuana. Marín registró un gol y una asistencia en la victoria 4-3, confirmando que vive una de sus mejores etapas desde que debutó en la Liga MX.

Tras su actuación, muchos aficionados del Rebaño Sagrado comenzaron a pedir su regreso, argumentando que sería un refuerzo ideal y sin costo para el equipo. En Puebla, Marín ha recuperado la confianza y el ritmo goleador que no logró mostrar del todo en Guadalajara, convirtiéndose en una de las piezas clave de La Franja.

Aun así, hay quienes creen que Gabriel Milito podría apostar por una opción más joven dentro de la misma estructura rojiblanca: Sergio Aguayo, delantero del Tapatío. El atacante de 22 años suma 5 goles en 653 minutos de juego en el torneo actual, habiendo disputado 10 partidos (8 como titular) y el 60% de los minutos posibles, con una notable efectividad frente al arco.

Aguayo también sería un “refuerzo gratis” para el Rebaño, pues forma parte de la filial tapatía y no implicaría ninguna inversión. Su desempeño en la Liga de Expansión ha llamado la atención no solo por los goles, sino también por su movilidad y capacidad para asociarse en ataque.

Gabriel Milito ya tiene en la mira a Sergio Aguayo para llevarlo a Chivas

Además, Gabriel Milito ya conoce a Sergio Aguayo, ya que lo convocó con el primer equipo para disputar la Leagues Cup 2025. Todo indica que es solo cuestión de tiempo para que el joven delantero reciba su oportunidad en Primera División, especialmente ante las posibles salidas de Javier Hernández y Alan Pulido.