Chivas contará con una delantera muy peligrosa para el Clausura 2026, con Armando González, actual Campeón de Goleo, como titular indiscutible, acompañado por los experimentados Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín como opciones de recambio que pueden complementar o cambiar el rumbo de los partidos. Sin embargo, todo apunta a que habrá una incorporación más desde el Tapatío, fortaleciendo aún más la competencia interna en el ataque rojiblanco.

De acuerdo con información de Jesús Bernal, Sergio Aguayo, prometedor delantero del Tapatío, que fue incluido en la pretemporada del Primer Equipo rumbo al Clausura 2026, dejó una gran impresión en Gabriel Milito. El estratega argentino habría decidido premiar su rendimiento y características futbolísticas, por lo que será registrado definitivamente con el Primer Equipo para el próximo torneo.

Aunque en un inicio Aguayo partiría como cuarto delantero, por detrás de Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, se prevé que comience a sumar minutos de manera gradual. El mejor ejemplo es el propio Armando González: empezó como quinto delantero y hoy es el titular absoluto. Con trabajo y constancia, el joven atacante podría seguir una ruta similar dentro del Rebaño Sagrado.

Sergio Aguayo está brillando y sería opción para reforzar a Chivas.

El Apertura 2025 de Sergio Aguayo con el Tapatío fue sobresaliente: anotó 8 goles en 12 partidos, mostrando una efectividad frente al arco comparable con la de Armando González. Si bien en Primera División enfrentará defensas y porteros de mayor jerarquía, su proyección es muy alta y se espera que, tarde o temprano, también se convierta en una figura de Chivas, considerando que con apenas 23 años aún tiene amplio margen de crecimiento.

Con la subida de Sergio Aguayo, Teun Wilke podría quedar descartado en Chivas

Este movimiento también envía un mensaje claro: Teun Wilke no sería considerado para el Primer Equipo en el Clausura 2026. La directiva deberá definir su futuro inmediato, ya sea mediante préstamo o traspaso definitivo, pues en su momento fue visto como un delantero con grandes condiciones que podría relanzar su carrera si encuentra un equipo donde disponga de más minutos.