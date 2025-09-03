A diferencia del Clausura 2025 este Tapatío de Arturo Ortega se destaca por ir en busca de la victoria en cada partido. En medio de la falta de eficiencia en el ataque rojiblanco Gabriel Milito podría echar mano en los Cabritos y probar con Sergio Aguayo, por lo que repasamos su perfil.

Si algo que vale la pena destacar del Guadalajara es la formación de diferentes jugadores en todos los puestos del campo de juego o el seguimiento para traer futbolistas son joyas a pulir. Rápido a la memoria se nos pueden venir Teun Wilke, Armando González, Yael Padilla, Hugo Camberos y Diego Campillo, defensa que hasta da la sensación que puede jugar de contención.

Chivas tiene serios problemas en al momento de atacar debido a que no puede anotar en relación a la cantidad de veces que llega a portería. Es por este motivo que Gabriel Milito podría buscar en Tapatío soluciones al momento de atacar y no es Vladimir Moragrega, quien es uno de los goleadores de los Cabritos y que no puede subir por reglamento.

Sergio Aguayo es goleador de Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Quien cumple para subir al primer equipo es Sergio Aguayo, un canterano de 22 años que es el goleador del equipo de Arturo Ortega con cuatro goles. El nacido en Nevada juega como nueve, llegó al Guadalajara en el Clausura 2025, torneo en el que marcó tres goles, e hizo toda su formación en Pachuca.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.