Chivas regresa este martes a los trabajos en Verde Valle con el objetivo de preparar el amistoso en Estados Unidos ante León. El equipo rojiblanco llegará a este duelo en medio de una crisis de resultados porque se juega bien, pero no se ganan los partidos.

En medio de este contexto, señalan que el cambio de timón se complicaría en Chivas ante una eventual salida de Gabriel Milito debido a que no los técnicos que buscaron en su momento tienen trabajo, mientras que Javier Mier se estaría jugando su chamba por haber traído al argentino. A su vez, se confirmó que Gilberto Sepúlveda es el canterano mejor pagado y en el Ciudad de los Deportes se jugará el Clásico Nacional.

¿Chivas tiene plan B para reemplazar a Gabriel Milito?

¿Hay reemplazante para Gabriel Milito?

Gabriel Milito se encuentra en el centro de la polémica debido a que Chivas juega bien, pero no termina de quedarse con las victorias. En medio de los rumores de una posible salida de la dirección técnica, Jesús Bernal dio a conocer que los entrenadores que el Guadalajara buscó en su momento ya tienen club. Sin embargo, David Medrano señaló que Diego Alonso y Vicente Sánchez estarían en la carpeta de Javier Mier.

¿Dónde se juega Chivas vs. América?

Confirmado el estadio para Chivas vs. América por el Apertura 2025.

Una de las grandes dudas que surgía en los últimos días era en relación sobre dónde se va a jugar el juego entre América y Chivas por el Apertura 2025. Finalmente, ayer por la tarde se confirmó que el Estadio Ciudad de los Deportes se llevará adelante el Clásico Nacional.

¿Por qué Javier Mier pone en riesgo su puesto en Chivas?

Javier Mier se juega su chamba en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Una de las grandes preguntas que comienza sobrevolar en el mundo de Chivas es qué va a suceder con Javier Mier ante una eventual salida de Gabriel Milito. Sin dudas el actual director deportivo es el principal responsable debido a que fue él quien trajo al argentino al banquillo rojiblanco y los resultados no se dan.

Gilberto Sepúlveda el canterano mejor pagado de Chivas

Gilberto Sepúlveda es uno de los jugadores mejor pagados de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Gilberto Sepúlveda es uno de los jugadores señalados por la afición como uno de los grandes responsables de los malos resultados de Chivas. En medio de este contexto, dan a conocer que el Tiba es el canterano mejor pagado del Guadalajara.