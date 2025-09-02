Chivas está viviendo un momento sumamente complicado en este Apertura 2025 debido al gran nivel futbolístico que demuestran partido a partido; sin embargo, los resultados negativos siguen apareciendo en el horizonte rojiblanco, por lo que se ha especulado que la continuidad de Gabriel Milito estaría en juego en los próximos partidos.

Pese a la ola de rumores que han surgido en torno al futuro del estratega argentino, diversos comunicadores han asegurado que la continuidad del sudamericano está garantizada debido al trabajo que se ha venido reflejando en la escuadra de Guadalajara.

Sin embargo, habría un elemento que podría estarse jugando su puesto dentro de la directiva del chiverío y se trataría del Director Deportivo, Javier Mier, quien asumió dicho rol por el despido de los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo.

Ante la salida de los europeos, Amaury Vergara y Alejandro Manzo le dieron el voto de confianza al exdirectivo de Selecciones Menores y del Querétaro, para encabezar un nuevo proyecto deportivo, en donde él fue el encargado de buscar al entrenador para este Apertura 2025.

Javier Mier apostó por fichar a Jaime Lozano, pero su propuesta fue rechazada, por lo que se abrió la baraja de candidatos en donde se analizaron perfiles como los de Domenec Torrent o Juan Carlos Osorio, aunque al final de cuentas se decantaron por Gabriel Milito.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.