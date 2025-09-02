Uno de los dolores de cabeza más grandes que ha tenido la directiva de Chivas durante los meses recientes ha sido el cuidado del pasto del Estadio Akron para este Apertura 2025 de cara a la próxima Copa del Mundo del 2026; sin embargo, la cantante colombiana Shakira pondrá a prueba el césped del recinto rojiblanco.

Hay que recordar que al término del Clausura 2025 comenzaron los trabajos para la instalación de un nuevo terreno de juego en el inmueble del Guadalajara, el cual se alargó durante varias semanas, por lo que inclusive se tuvo que reprogramar el juego de la jornada 1 contra Tigres.

Es por eso, que la directiva del chiverío habría decidido el retirar el pasto que se instaló hace apenas dos meses para evitar que el escenario donde se presentará Shakira lastime la cancha, al menos así lo reveló el comunicador de Claro Sports, José María Garrido.

“Después del partido del domingo en el Estadio Akron entre Chivas Femenil y Tigres, empezaron a chambear y resulta que en la portería norte del Estadio Akron, ahí se va a poner el escenario para el concierto de Shakira y en toda esa área se retiraron mil 100 metros cuadrados de pasto para cuidarlo y evitar que con los pisotones y peso del escenario, vayan a arruinar un campo que lo acaban de poner”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo serán los conciertos de Shakira en el Estadio Akron?

La cantante colombiana ya se presentó en el inmueble rojiblanco hace unos meses; sin embargo, ante el éxito mostrado se decidió abrir dos nuevas fechas otra vez en la casa de las Chivas, por lo que se anunció que el 6 y 7 de septiembre se presentará nuevamente frente a los tapatíos.

¿Cuándo se presentará Chivas en el Estadio Akron después de los conciertos de Shakira?

El Guadalajara tiene la buena noticia de que después de la Fecha FIFA, su siguiente compromiso será en calidad de visitante contra América, por lo que su reaparición ante la afición rojiblanca será el miércoles 17 de septiembre cuando reciban a Tigres por el duelo pendiente de la jornada 1.