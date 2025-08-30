Chivas está viviendo un momento sumamente amargo en este Apertura 2025 bajo la tutela de Gabriel Milito, debido a que tiene una severa crisis de resultados, pese a que desempeña buen futbol; sin embargo, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, dio unas palabras que llenan de tranquilidad dentro del Rebaño.

El Guadalajara protagonizó un partido de poder a poder frente a La Máquina en la cancha del Estadio Akron, en donde los celestes se llevaron el triunfo por marcador de 2-1, en donde los tapatíos dejaron escapar varias jugadas claras frente a la portería de Kevin Mier y hasta con polémicas arbitrales.

Es por eso que el timonel de los celestes aseguró que desde que está en México, el Rebaño de Gabriel Milito es el mejor que le ha tocado enfrentar, destacando el protagonismo que buscó tener la escuadra rojiblanca.

“Sigo reafirmando lo que dije en la antesala del partido. Desde que estoy en México me he enfrentado muchísimas veces a Chivas y siento que enfrenté a las mejores Chivas desde que estoy en México. A ese nivel te lo destaco.

“Entiendo perfectamente la exigencia que hay para un equipo como este y de alguna manera de la insatisfacción de los resultados que viene trayendo, pero fue un rival que indudablemente planteó un partido de muchísimo protagonismo, donde por largos pasajes impuso condiciones“, aseguró en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.