Armando González está dando pasos firmes para consolidarse como el nuevo centro delantero estelar de Chivas; sin embargo, sigue cometiendo algunas equivocaciones que van directo al marcador del Rebaño y contra Cruz Azul protagonizó una terrible falla.

Después de que el Guadalajara había concretado el empate en el marcador frente a la Máquina, los tapatíos insistieron en buscar la portería rival, en donde la escuadra rojiblanca estuvo a punto de concretar la voltereta, pero el atacante rojiblanco los perdonó.

En una jugada en la que se sumó Bryan González al ataque, el zurdo mandó un centro preciso al corazón del área chica para la llegada de la Hormiga, quien remató de cabeza, pero directamente al cuerpo de Kevin Mier, quien ahogó el grito de gol de los tapatíos.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.