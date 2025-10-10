El de Íñigo Cuesta es uno de esos casos que llaman la atención dentro del fútbol mexicano. Formado en las Fuerzas Básicas de Chivas, el delantero tapatío de 20 años no logró consolidarse en las categorías juveniles del Rebaño y tras concluir su contrato, decidió emprender un nuevo camino en Cruz Azul, donde poco a poco comienza a abrirse paso.

Durante su paso por la cantera rojiblanca, Cuesta disputó 46 partidos en distintas divisiones, con un saldo de cinco goles. Su último torneo fue en la categoría Sub-19, donde alternó entre la titularidad y el banquillo. A pesar de que mostró condiciones como centrodelantero -potente físicamente y con buen juego aéreo-, no logró ganarse un lugar fijo dentro del proyecto formativo del Guadalajara.

En su etapa con el Rebaño dejó algunos destellos interesantes, como un gol ante el Atlético de Madrid en el Torneo Internacional de la Liga MX y una gran definición frente a Tigres UANL en la Sub-17. Sin embargo, esos momentos no fueron suficientes para que el club apostara por su continuidad, por lo que terminó marchándose libre rumbo a La Noria.

Ya como jugador de Cruz Azul, Cuesta comenzó su camino en la categoría Sub-21 y, aunque inicialmente fue suplente, empezó a sumar minutos y confianza. Su rendimiento lo llevó incluso a ser tomado en cuenta por Nicolás Larcamón, quien lo incluyó entre los concentrados del primer equipo en la jornada 11 del Apertura 2025 ante Xolos de Tijuana.

Íñigo Cuesta vuelve a ser convocado en Cruz Azul

La sorpresa más reciente es que el atacante surgido en Chivas volvió a ser convocado por el cuerpo técnico cementero para viajar a Estados Unidos y enfrentar a Pumas en un amistoso. Una señal de que, aunque no logró consolidarse en Verde Valle, Íñigo Cuesta sigue buscando su lugar en la élite del fútbol mexicano, ahora con la camiseta de Cruz Azul.