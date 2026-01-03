Carlos Fierro protagonizó la jugada más desafortunada en este arranque de año al sufrir una aparatosa lesión durante el duelo entre Leones Negros y Monterrey correspondiente a la Copa Pacífica; sin embargo, uno de los jugadores que lo vio de cerca fue Carlos Salcedo.

El Titán estaba en el terreno de juego en el momento en que se suscitó la desafortunada jugada en la que el Güero intentó barrerse y se atoró en el césped, por lo que las alarmas se encendieron en el Estadio Jalisco e incluso, en redes sociales.

Es por eso que el defensor recordó que compartió vestidor con Fierro, por lo que le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de X, dejando entrever que la lesión del jugador de la UdeG sería una ruptura de ligamento cruzado anterior, de la cual hace unos meses logró recuperarse para regresar a las canchas.

“Viví una lesión similar y se lo que se siente y lo que vives en el día a día. Estoy contigo hermano Carlos Fierro. Mi solidaridad y empatía en estos momentos y los que venga. Te quiero mucho, bro. Dios contigo”, escribió el zaguero minutos después del término del partido.

¿Cuándo coincidieron Carlos Salcedo y Carlos Fierro en Chivas?

El Titán llegó como refuerzo del Guadalajara en el 2015 para ayudar a salvar al Rebaño en el tema porcentual, por lo que coincidió con el Güero Fierro durante casi año y medio, hasta que Salcedo salió rumbo a la Fiorentina en el verano del 2016.