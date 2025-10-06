El partido entre Pumas y Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025 tuvo a José Juan Macías como uno de los grandes protagonistas. El delantero formado en el Guadalajara fue titular en el cuadro universitario ante la lesión de Guillermo Martínez. Previo al encuentro, el atacante se saludó con sus excompañeros y fue abucheado por la parcialidad rojiblanca.

No era la primera vez que JJ Macías se enfrentaba al Rebaño. Antes, lo había hecho con León, donde le marcó tres goles en dos partidos. Además, había celebrado con beso al escudo de la Fiera, en un gesto dedicado a los exdirectivos. Esta vez, tuvo una buena chance a poco de comenzado el encuentro: controló en el área pero su remate dio en la parte externa de la portería.

Con confianza gracias a sus buenos rendimientos recientes -dos goles y dos asistencias en cinco partidos disputados-, Macías fue de lo más interesante de Pumas en el ataque. Incluso, tuvo una participación decisiva en el gol del conjunto local, metiéndose en el área con habilidad y determinación, hasta provocar la duda defensiva que dio lugar al gol de Pedro Vite.

No obstante, Macías esta vez no pudo cumplir con la ley del ex, tal y como le pidió un aficionado apenas se bajó del bus en plena lluvia que caía sobre el Estadio Universitario: “Mete gol a las Chivas, eh”, se oyó con claridad. El delantero se retiró a los 70 minutos, luego de una buena actuación que invita a pensar que todavía está a tiempo de mostrar su calidad en la Liga MX.

El buen partido de José Juan Macías vs. Chivas