Este lunes el Club Deportivo Guadalajara hizo oficial la salida de Alan Mozo, quien continuará su carrera como elemento de los Tuzos del Pachuca. El defensor mexicano deja a Chivas luego de un paso irregular, donde perdió protagonismo en el proyecto de Gabriel Milito.

La transacción se concretó mediante un préstamo por un año con opción a compra y con ello el Rebaño Sagrado libera una de las plazas más importantes en cuanto a masa salarial.

Desde hace días se viene manejando que la directiva del Club Deportivo Guadaajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, pagarían la mayor parte del sueldo del futbolista de 28 años de edad, pero Jon Barbon desmintió esta información.

“Es incorrecta la información que señala que Chivas cubrirá la mayor parte del salario de Alan Mozo durante su etapa con Pachuca. Del porcentaje acordado entre clubes la carga mayoritaria del sueldo corresponde a los Tuzos, conforme a lo pactado en la negociación”, reveló el comunicador en su cuenta de X.

Cuál es el sueldo de Alan Mozo?

De acuerdo con el portal especializado Salary Sports, Alan Mozo percibe un sueldo semanal de 35,370 pesos, cigra que al proyectarse en un año es de 18,583,240 pesos, y serán los Tuzos del Pachuca los que paguen la mayoría de su salario.

Cabe mencionar que el defensor azteca es el tercer refuerzo de los Tuzos del Pachuca para cubrir la baja de Luis “Chaka” Rodríguez, quien desde hace cuatro semanas se anunció su baja de la esuadra hidalguense.