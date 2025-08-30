La relación entre la afición de Chivas y Jesús Orozco Chiquete pasó del amor al odio, debido a la manera en la que el defensor decidió abandonar el redil para marcharse a Cruz Azul a principios de este 2025.

Es por eso que los seguidores del Guadalajara no han olvidado esa traición del zaguero, por lo que para su regreso al Estadio Akron se lo hicieron saber desde el primer momento, lanzándole abucheos, silbidos y ofensas desde las tribunas.

Desde el momento en el que se mencionó su nombre en las alineaciones por el sonido local, los aficionados rojiblancos no dudaron en hacerse sentir contra el canterano rojiblanco, quien trató de hacer oídos sordos a sus rechiflas para no engancharse. Posteriormente, en cada ocasión que tocó el esférico el Chiquete, toda la fanaticada tapatía volvió a manifestarse contra su exjugador.

¿Por qué se fue Jesús Orozco Chiquete de Chivas?

El defensor tenía la promesa de una salida a Europa para el verano del 2024; sin embargo, la directiva rojiblanca que era comandada por los españoles, habrían impedido dicha transferencia pese a que llegaron ofertas formales desde Bélgica.

Es por eso que Chiquete reconoció que salió dolido del conjunto tapatío y en conflicto con aquellos dirigentes, por lo que aprovechó la oportunidad que le concedió Cruz Azul, en donde recibió una mejora salarial y la promesa de darle facilidades para salir en caso de alguna oferta desde el Viejo Continente.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.