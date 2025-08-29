Pese a los momentos complicados que vive actualmente la institución, Chivas sigue siendo uno de los clubes más grandes e importantes de México y de todo el continente, en donde muchos personajes han trabajado para hacer cada día más grande la institución rojiblanca tal y como lo hizo José Manuel de la Torre.

El Chepo es recordado debido a que logró ser campeón tanto como jugador como entrenador con el Guadalajara, por lo que es un personaje querido entre los seguidores del Rebaño; sin embargo, recientemente dio unas declaraciones que sorprendieron a propios y extraños al lanzarle un guiño al Club América.

“Una parte de mi corazón (respondió cuando le mencionaron a Chivas). Voy a aclarar algo, estoy muy agradecido con los equipos que me han dado chamba, porque a pesar de que haya tenido dificultades, los quiero mucho porque me han atendido bien. Estoy hablando de Tigres, Necaxa, de Chivas, la gente de Televisa que me ayudaron a crecer, que me ayudaron a prepararse y lo tengo en mi corazón de alguna manera.

“Que me digan: ‘oye, es que el América’. No me han ofrecido América, pero soy un profesional, no tengo porque decirle ‘no’, al contrario, sería un orgullo para mí. Lo dirigí un par de partidos por circunstancias, pero soy un profesional”, declaró el histórico entrenador rojiblanco en entrevista en el podcast de Yosgart Gutiérrez.

¿Por qué es histórico el Chepo de la Torre en Chivas?

El también exentrenador de la Selección Mexicana no solamente es un referente del Guadalajara por ser el entrenador que consiguió el título en el Apertura 2006, sino que después volvió para salvar al Rebaño del problema porcentual, siendo el estratega de aquel histórico triunfo en Puebla con doblete del Cubo Torres.