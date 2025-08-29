Los malos resultados se han vuelto una constante dentro de Chivas, en donde la realidad es que los tapatíos demuestran buen futbol, pero la fragilidad defensiva ha ocasionado que las victorias no estén llegando, por lo que aficionados y especialistas señalan a Gabriel Milito como el culpable de lo que se vive.

El entrenador argentino llegó al banquillo del Guadalajara para este Apertura 2025 y con un contrato de dos años, mínimo, por lo que la idea principal de Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier era la de un proyecto largo; sin embargo, en las horas recientes ha cobrado fuerza un rumor que asegura que si el sudamericano cae contra La Máquina, podría marcharse del redil.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, explicó el panorama dentro del chiverío, en donde dejó en claro que directiva y hasta los futbolistas respaldan a Gabriel Milito, por lo que se descarta que exista algún ultimátum para el timonel del Rebaño.

“En la directiva de Guadalajara hay una especie de congruencia que hace tiempo no veía, entre lo que han hablado y lo que están haciendo. Se ha hablado de apoyo a un proyecto para poder estabilizar al equipo en un rumbo fijo y que el equipo pueda tener una dirección adecuada. De palabra lo han repetido constantemente y en los actos también se está respaldando el proyecto.

“Pregunté con parte de la dirigencia y me confirman que un ultimátum (…) La directiva, al día de hoy, sigue sosteniendo que la apuesta es darle continuidad a Gabriel Milito porque les ha gustado cómo trabaja y les han preguntado a los jugadores, hay gusto y alegría por jugar lo que Milito propone“, concluyó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.