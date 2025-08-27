Chivas es uno de los equipos de mayor prestigio en México y en el continente, por lo que muchos jugadores, desde sus inicios, desean tener la oportunidad de defender ese escudo, tal y como le sucedió a Cristo Navarrete, quien rechazó seguir los pasos de su padre que jugó en Atlas y América, para probar suerte en el Rebaño.

Este canterano del Guadalajara es hijo del exportero profesional Armando Navarrete, quien surgió de la cantera de los Zorros y tuvo un lapso en el arco de las Águilas, además de pasar por otros clubes, por lo que sería un personaje claramente reconocido como antichiva.

Sin embargo, su hijo fue el que tomó la decisión de picar piedra en el Rebaño, en donde está llevando su proceso formativo, en donde inclusive ha sido considerado para la Selección Mexicana Sub 18 que participará en una gira por España.

Actualmente, Cristo Navarrete está inscrito en la categoría Sub 21 a sus apenas 18 años de edad, pasando por las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 17, Sub 18 y Sub 19 en el Guadalajara, club al que llegó desde el 2021.

¿Armando Navarrete se opuso a que su hijo jugara en Chivas?

Hace unos meses, el exportero de las Águilas concedió una entrevista en donde aseguró que le sorprendió la decisión de su hijo de probarse en el Guadalajara; sin embargo, al ver la metodología del conjunto rojiblanco se convenció de que era una gran oportunidad, apoyándolo en todo momento.

“Me acuerdo que desde chiquito le llega Pachuca, América y Atlas para decirme: ‘lo queremos para acá’ y sin saber que era mi hijo. ‘¿Honestamente qué quieres?’ -‘Papá, me gusta Chivas. Quiero ir a los torneos que hacen’.

“Era importante el expresar qué es lo que quería él. Es su carrera, yo estoy para apoyarlo. La verdad que en Chivas, cuando me tocó ver su metodología de trabajo y trabajan bien. Hacen mucho énfasis en la formación, en las fuerzas básicas. No fue algo que me molestó, sino lo contrario”, reconoció en el podcast de Chema Garrido.