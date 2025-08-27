El futbol es un deporte que despierta emociones muy fuertes entre los aficionados y sobre todo, entre los jugadores y entrenadores, por lo que muchas veces las cosas no funcionan como debería de ser, tal y como le sucedió a Gonzalo Pineda en Chivas, quien reveló la escandalosa bronca que protagonizó con un entrenador y que le costó su salida del Rebaño.

El Gonzo fue un refuerzo de impacto inmediato en el Guadalajara que brilló desde que llegó al redil para el Clausura 2006, convirtiéndose en un referente en el chiverío y siendo pieza clave para conseguir el título del Apertura 2006 contra Toluca.

Sin embargo, siempre ha sido de un temperamento explosivo, por lo que tras una serie de dimes y diretes con un estratega rojiblanco y con la propia directiva, se lanzó a advertir al timonel que sería destituido antes de que se fuera el propio Pineda del conjunto tapatío.

“Lo tomé como una revancha personal. Fue una persona que tampoco está del todo bien decirlo, porque ya pasó mucho tiempo y ya no le guardo nada de rencor, pero una persona que tuvo una revancha personal conmigo, que fue entrenador y que tuvimos una diferencia porque fue muy deshonesto conmigo y reaccioné muy mal con él.

“Fue muy honesto conmigo al principio, me dijo: ‘juego con tres volantes, un seis defensivo y dos enganches. Tú no eres ni seis ni enganche, eres un ocho. ¿Dónde quieres pelear el puesto? De seis o de diez’. Al paso del tiempo me gano el lugar y termino titular con él y hasta voy a Selección.

“Estando en Selección viene el draft y me quería Monterrey con Ricardo La Volpe, estaba abierto al cambio porque era un ganar-ganar. Me aumentan el sueldo, me compran, un contrato más largo y a Chivas le dan una buena cantidad de dinero. Al final no se dio un acuerdo con Luis Miguel Salvador y Néstor de la Torre, no sé qué pasó. Unos temas y no se da.

“Ese entrenador me había dicho que lamentaba que me hayan puesto transferible: ‘si no se da lo de Monterrey, aquí tienes tu lugar’, así me dijo. Al siguiente día, el draft de Primera A me habla Néstor bien enojado: ‘¿Cómo que no aceptaste lo de Monterrey? No sé cómo le vas a hacer porque el técnico ya no te quiere’. Le dije: ‘pónganse de acuerdo porque me habló y me dijo tal y tal’ (…) En dos horas, me habla el entrenador: ‘Oye, Gonzo. Fíjate que las cosas cambiaron, le queremos dar salida a los chavos. No tengas miedo de ir al Atlante’.

“Viendo la actitud del entrenador, que me sacó mucho de onda, terminé muy mal con el entrenador, le dije de todo. ‘Te falta personalidad, te falta ser hombre, te falta hablarme con la verdad, me dijiste eso y me lo hubieras dicho en su momento y a lo mejor me hubiera ido a Monterrey, pero me lo dices a tres horas de que acabe el draft de Primera A. Yo no me voy a ir así de Chivas, no me voy a ir por la puerta de atrás’. Y le solté una: ‘primero te vas tú, que me voy yo’. Yo muy enojado, con exabruptos, le dije entre mentadas: ‘no me hables así’. ‘Te hablo como quiero’.

“Diez minutos antes de que cierre el draft, estoy con la Selección, viendo las noticias: ‘la bomba, Gonzalo Pineda al Atlante’. Me quedé frío, le hablo a mi representante y estaba volando (…) Cuando aterrizó (mi representante) me marca: ‘No sé qué pasó, pero te apoyo en lo que tú decidas’.

“No se da con el Atlante, les digo que no por un tema personal. Decidí quedarme y le voy a demostrar a este que primero se va él, antes que yo. Fue un tema personal (…) Me amenazaron de irme al Tapatío. Decido no irme y al tiempo se va antes el entrenador que yo”, recordó el exmediocampista en el podcast de Chema Garrido.

¿Cómo se suscitó su salida de Chivas al término del Apertura 2009?

“Tiempo después, ese entrenador es directivo de Chivas, en los puestos más altos y me acuerdo que estaba Rafael Lebrija, que es el que me da la noticia. Estábamos en pretemporada, vengo a ver a mi hija (su nacimiento), estoy con ella. Me mandó Jorge Vergara flores al hospital para mi esposa, detallazo.

“Cuando regreso (a la pretemporada) me dan la noticia de que estoy transferible de Chivas: ‘Yo no quiero que te vayas, Gonzo. Si fuera diferente te diría la verdad, yo no quería que te fueras, pero tienes un enemigo muy fuerte acá'”, concluyó el exmediocampista rojiblanco quien admitió que se buscó que su salida se diera en buenos términos, concretándose su traspaso al San Luis.

¿Quién fue el entrenador con el que se enganchó Gonzalo Pineda?

Aunque en ningún momento el exjugador del Guadalajara mencionó el nombre del estratega con el que se enganchó, es evidente que se trataría de Efraín Flores, quien dirigió al Rebaño desde el Apertura 2007 hasta el Clausura 2009. Además de que posteriormente tomó un rol de Vicepresidente Deportivo durante la gestión de Rafael Lebrija a mediados de septiembre del 2009.