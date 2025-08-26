Yael Padilla es una de las joyas más importantes que ha brindado la cantera de Chivas en los años recientes; sin embargo, la realidad es que el atacante estaría quedando marginado dentro del Rebaño con Gabriel Milito en este Apertura 2025.

La realidad es que el entrenador argentino no le ha dado el voto de confianza al juvenil de 19 años de edad y la prueba de ello es que no le ha dado ni un minuto en el torneo local, aunque no sería cuestión meramente del argentino el descontento que hay con Padilla dentro del Guadalajara.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que los dirigentes del chiverío han analizado la posibilidad de darle salida a su canterano desde hace aproximadamente un año, debido a una serie de malas conductas que estarían presentando él y otros juveniles como Jesús Brígido.

“Fue casi de inmediato que en el Guadalajara comenzaron a detectarle algo que no les gustó de Yael Padilla y en Jesús Brígido. Decía la gente que está involucrada en el Guadalajara que veían a los muchachos desubicados, que habían perdido el piso (…) Hubo un punto, hace un par de mercados, que en este análisis fuera del campo que se hacía de estos muchachos en los que Guadalajara estaba dispuesto a desprenderse de los dos, se desprendió de Brígido.

“El tema con Yael es que estaba en la misma cuerda floja y hace un par de torneos estaban en apertura total para escuchar ofertas por Yael Padilla, el plan era prestarlo para que valorara lo que hay en Chivas (…) No se dio porque lo querían prestar sin opción y los que estaban interesados no lo querían sin opción. El otro factor para que no se fuera, fue que gente de Guadalajara asegura que el muchacho alcanzó a aterrizar, puso los pies sobre el suelo y por eso le dieron una chance más”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Última oportunidad de Yael Padilla dentro de Chivas

“Nos platicaba Victor Wario que una de sus fuentes le aseguraba que a Yael se le había leído la cartilla, que no era del todo del gusto del nuevo entrenador. Lo iban a dejar para darle una oportunidad de mostrarse y que si eventualmente no lograba convencer a Gabriel Milito, podría considerarse el retomar aquella idea de poder prestarlo, que se desarrolle y que vuelva”, concluyó el comunicador.

