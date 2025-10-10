La Selección Mexicana Sub 20 tiene una nueva cita con la historia en este Mundial de la categoría que se está llevando a cabo en Chile, en donde el siguiente adversario será uno de los grandes verdugos del Tricolor en la historia, la selección de Argentina.

El conjunto mexicano encabezado por Eduardo Arce ha sido blanco de elogios alrededor de todo el mundo por el nivel mostrado por varios jugadores, en donde claramente destaca Gilberto Mora; sin embargo, los jugadores de Chivas como Hugo Camberos y Yael Padilla, también han dejado gratas impresiones.

Ahora, México deberá tratar de derrotar a la Albiceleste y a la historia para poder meterse a Semifinales de la justa mundialista en búsqueda de cumplir un nuevo sueño para todo el país: ser campeones del planeta.

¿Cuándo y dónde se juega el México vs. Argentina del Mundial Sub 20?

El choque por determinar al siguiente semifinalista del Mundial Sub 20 se llevará a cabo este sábado 11 de octubre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez en Santiago de Chile.

¿Quién transmite y cómo ver el México vs. Argentina?

El compromiso correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 será transmitido en televisión abierta por el Canal 5, mientras que por señal de televisión restringida estará en TUDN.