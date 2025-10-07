La Selección Mexicana Sub 20 está conquistando al planeta entero por su participación en el Mundial de la categoría por su paso invicto y reciente triunfo sobre Chile, por lo que los reflectores se están posando en a juvenil promesa Gilberto Mora.

Sin embargo, el entrenador del Tricolor, Eduardo Arce, aseguró que el equipo mexicano no solamente es el futbolista de Xolos de Tijuana, sino que es un trabajo en conjunto, por lo que se dio tiempo de enaltecer la labor que han realizado los jugadores de Chivas, Yael Padilla y Hugo Camberos, en donde este último brilló con un doblete en el triunfo sobre el conjunto andino.

“Es una parte importante del equipo (Gilberto Mora), pero así como son todos los demás que están en el grupo. Hoy entra Camberos y hace dos goles. El otro día Yael Padilla muestra lo que es. Nosotros trabajamos en un colectivo“, declaró el estratega nacional al término del partido contra Chile.

Hay que recordar que desde hace varios meses, el entorno del futbolista estaría tratando de encontrarle acomodo en el futbol de Europa, por lo que inclusive se colocaron cláusulas para facilitar su salida rumbo al Viejo Continente en la renovación que firmó hace unos meses.

¿Cuándo jugará México su compromiso de los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?

El Tricolor juvenil se encuentra a la espera del ganador del choque entre Argentina y Nigeria que se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre, en donde se definirá al rival que se enfrentará a la Selección Mexicana el próximo sábado 11 de octubre a las 17 horas, tiempo del centro de México.