Después de semanas de alta tensión con mucha actividad, el plantel de Chivas por fin recibió un merecido descanso debido al parón por la Fecha FIFA; sin embargo, los rojiblancos regresarán a la actividad para prepararse para disputar un amistoso contra América en Estados Unidos.

El Guadalajara ha demostrado una importante mejoría en el Apertura 2025 con tres triunfos en fila que lo metieron de lleno a la pelea por un lugar directo a la Liguilla, por lo que la confianza dentro del Rebaño está a tope.

Sin embargo, para este compromiso el entrenador Gabriel Milito deberá lidiar con algunas ausencias por lesión, convocados a los amistosos de la Selección Mexicana Mayor o los que están en el Mundial Sub 20, en donde la joya rojiblanca, Samir Inda, tampoco tendrá actividad contra las Águilas.

El mediocampista que deslumbró a toda la Liga MX con su talento tras su debut con golazo incluido frente a Necaxa no podrá ser parte de la partida frente a los azulcremas del fin de semana debido a que fue llamado a la Selección Sub 18 que hará una minigira por Europa.

¿A quiénes enfrentará Samir Inda con México en la gira por Europa?

El juvenil combinado nacional tendrá una gira europea en donde se medirá las filiales Sub 19 de clubes de renombre como Sporting de Lisboa, Porto y Paços de Ferreira, duelos que se disputarán el 8, 10 y 12 de octubre, respectivamente.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y América?

El duelo de exhibición que sostendrán los dos clubes más importantes de México en Estados Unidos se llevará a cabo el próximo sábado 11 de octubre en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México en el StateFarm Stadium de Glendale, Arizona.