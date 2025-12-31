Chivas tuvo un año 2025 lleno de contrastes, en donde en el primer semestre del año se vivió una crisis y el inicio de una reestructuración, mientras que en el segundo semestre, se pusieron las bases del nuevo proyecto que le ha devuelto la confianza a la afición tapatía.

Durante el Clausura 2025, el Guadalajara intentó crear un proyecto con Fran Pérez y Juan Carlos Martínez en la directiva con la llegada de Óscar García Junyent, el cual resultó un fiasco para el Rebaño, por lo que fue despedido y su lugar fue ocupado por Gerardo Espinoza.

Para el Apertura 2025, ya con Alejandro Manzo y Javier Mier en la toma de decisiones, se apostó por Gabriel Milito, quien les devolvió la confianza y los metió a la Liguilla de forma directa protagonizando algunos compromisos que generaron grandes emociones entre los aficionados del chiverío.

Pumas 0-1 Chivas

Durante el Clausura 2025, previo al compromiso contra los Pumas, la directiva rojiblanca decidió sacudir al club con la destitución del Consejo español, por lo que inclusive el encargado de dirigir dicho encuentro fue Pepe Meléndez.

El compromiso fue muy parejo e inclusive con tintes dramáticos; sin embargo, un gol de último minuto del canterano Luis Rey fue suficiente para darle el triunfo al Guadalajara para el comienzo de la etapa sin los españoles.

Chivas 4-3 Atlético de San Luis

El Guadalajara vivió un partido lleno de emociones en el duelo contra el San Luis del Apertura 2025, en donde empezaron ganando y fueron remontados por la escuadra potosina; sin embargo, el Rebaño dio muestra de su grandeza y consiguió la remontada en los minutos finales.

Pese a que el ambiente era de desolación en el Guadalajara, Gabriel Milito mandó al campo a Armando González, quien con un doblete le dio el triunfo a la escuadra tapatía en la recta final del compromiso.

América 1-2 Chivas

El Guadalajara llegaba como víctima al Clásico Nacional del Apertura 2025 debido a los resultados obtenidos jornadas antes del choque entre los dos clubes más importantes de México; sin embargo, el Rebaño se transformó y consiguió un triunfo importante con goles de Roberto Alvarado y la Hormiga González.

Chivas 3-1 Necaxa

Aunque el duelo entre el Rebaño y el Necaxa no era relevante debido al mal paso que tenían los hidrocálidos; sin embargo, marcó el regreso de Fernando Gago al Estadio Akron tras su traición para marcharse a Boca Juniors.

En aquel compromiso, el chiverío se impuso por marcador de 3-1 sobre los necaxistas, con anotaciones de Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda, quien redondeó la noche con su debut con golazo.

Chivas 4-1 Atlas

El Guadalajara demostró una gran exhibición en el Clásico Tapatío del Apertura 2025, en donde se encargó de humillar a los Zorros con un hat-trick de Armando González y una diana más de Luis Romo.