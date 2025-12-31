Chivas es uno de los clubes más importantes de México y no es una situación que solamente lo valoren los mexicanos, sino que también hay extranjeros que se dan cuenta de la innegable grandeza del Rebaño, por lo que este histórico personaje de la Liga MX levantó la voz contra los directivos del futbol nacional.

Alex Aguinaga es uno de los futbolistas foráneos más importantes que ha llegado a México en toda su historia, siendo pieza clave del histórico Necaxa que fue considerado el mejor equipo de la década de los 90, por lo que ahora salió en defensa de los abusos contra el Guadalajara.

El exmediocampista ecuatoriano fue contundente al criticar las decisiones que salen desde la Federación Mexicana de Futbol, en donde se perjudica al club que más apuesta por los mexicanos.

“Siempre he sido muy respetuoso de todos los equipos como el Guadalajara que juega con puros mexicanos. No ha tenido ni la cartera para poder competir contra otros equipos, es una realidad y no se puede esconder. Y cuando busca jugadores, no los encuentra o los que encuentra no rinden lo que tendrían que rendir en equipos como Chivas.

“Siempre he pensado que Guadalajara tiene una de las mejores canteras del país. No ha tenido la paciencia como para poder ir llevando de la mano como ahora lo hace Gabriel Milito, además de que los hace jugar bien.

“Inclusive, ahora la misma Federación les pone el pie. Para esta Liguilla va a haber nueve extranjeros. Otra vez le pegan con un mazazo a Chivas porque no puede contratar extranjeros. Entonces se me hace injusto que la misma Liga le vaya poniendo el pie a un equipo que juega con mexicanos“, explicó el histórico mediocampista sudamericano en un análisis en Fox.

¿Cuál otra dificultad tendrá Chivas en la Liguilla?

El reglamento de la Liga MX fue modificado para este semestre, en donde además de que los clubes que ingresen a la Liguilla podrán hacer uso de 9 extranjeros en la Fase Final, hay que recordar que dicha instancia se jugará sin seleccionados nacionales, por lo que el Guadalajara podría perder hasta seis futbolistas.