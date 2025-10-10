El jueves pasado el Real Oviedo de Grupo Pachuca anunció en redes sociales la salida de Veljko Paunović, timonel que logró la temporada pasada el ascenso a la Primera División del futbol español luego de 24 años, pero en la presente campaña los resultados no le favorecieron, con dos victorias y seis descalabros.

El entrenador de 48 años de edad, quien además de ser ex del Club Deportivo Guadalajara fue de Tigres, se convirtió en el primer estratega cortado de la Temporada 2025-2026 de la Primera División de España a pesar de tener un contrato hasta verano de 2026, y ahora podría ser objeto del deseo de un equipo de la Liga MX.

“Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo”, resaltó la escuadra asturina por medio de un comunicado.

Veljko Paunovic sería objeto del deseo de un equipo de la Liga MX

¿Qué equipo de la Liga MX estaría interesado en Veljko Paunović?

Tras ser despedido del Real Oviedo, Veljko Paunović sería objeto del deseo de un rival directo del Club Deportivo Guadalajara. Se trata nada más y nada menos que de los Pumas ante el mal momento que viven en el Torneo Apertura 2025 bajo el mando de Efraín Juárez, luego de perder la confianza tanto de la directiva universitaria como de sus aficionados.

De acuerdo con diversos reportes, el serbio estaría bajo la mirada de la cúpula del equipo capitalino, derivado a su excelente trabajo en el futbol mexicano tanto con Chivas como con Tigres, donde al primero lo llevó a la Final, aunque desafortunadamente la perdió ante los pupilos en ese entonces de Robert Dante Siboldi, así que en una de esas lo veamos en este curso o en el siguiente de vuelta en el balompié azteca.