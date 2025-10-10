Pocas irrupciones han sido tan llamativas en el Apertura 2025 como la de Santiago Sandoval, el juvenil que se ha ganado la confianza de Gabriel Milito a base de desequilibrio, atrevimiento y goles decisivos. Con apenas 18 años, el canterano rojiblanco se ha convertido en una de las sorpresas más gratas de la Liga MX y en uno de los símbolos del nuevo ciclo del Rebaño.

El mediocampista ofensivo debutó oficialmente en este semestre, llamando la atención del cuerpo técnico y aprovechando cada oportunidad para dejar su huella. Su desparpajo y su perfil ofensivo encajan muy bien en la propuesta del Guadalajara, a tal punto de que ha sido titular en varios encuentros.

Sin embargo, en los últimos días Sandoval volvió a captar la atención de los aficionados pero por un gesto fuera de los campos de juego: el canterano compartió en redes sociales un tatuaje con fuerte carga simbólica: en su pierna derecha se lee la frase: “Condenado al éxito”, acompañada del escudo de Chivas, el número 226 —su número de debut— y la fecha 19-07-25, como recuerdo imborrable del día en que cumplió su sueño ante León.

Santi Sandoval no jugará el Clásico Nacional ante América

De todas formas, no todo ha sido sencillo para Santi Sandoval, quien una vez más no viajó a Estados Unidos junto a la delegación rojiblanca, tal como ocurrió durante la Leagues Cup. La razón estaría relacionada con problemas en sus trámites migratorios, vinculados con los antecedentes legales de su padre, Luis Alonso Sandoval, quien en su etapa como futbolista fue detenido en territorio estadounidense.