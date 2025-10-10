Chicharito es considerado por muchos expertos como uno de los tres mejores futbolistas que ha dado el futbol mexicano en toda su historia, debido a la trascendencia de sus goles y su brillante carrera como profesional, por lo que en toda la Liga MX se sigue buscando un delantero con un talento similar al del canterano de Chivas.

Sin embargo, con los pasos firmes que está dando Armando González rumbo a su consolidación como futbolista de Primera División, han comenzado a destacar sus virtudes dentro del terreno de juego, en donde David Medrano aseguró que encuentra detalles futbolísticos de la Hormiga similares a los que presumía Javier Hernández en sus comienzos.

“Tiene detalles del Chicharito en su juventud. El cómo arranca, el cómo se ubica, el cabezazo”, explicó el comunicador en un enlace en vivo para TV Azteca.

Es por eso, que el ya citado periodista ha levantado la voz para que comiencen a abrirle las puertas de la Selección Mexicana al canterano del chiverío que está brillando con sus seis goles en el Apertura 2025.

“Si sigue metiendo la Hormiga, ‘a huevo’ lo tendrán que llamar (…) Chueco o derecho, tiene seis goles (…) En algún momento Duilio Davino se tendría que sentar con Javier Aguirre: De 26 futbolistas, normalmente la ecuación te dice que entre 3 y 4 no juegan. ¿Por qué no pensamos para el 2030? Que sepas que no van a jugar. Ahí abres la puerta para la Hormiga González, para Diego Ochoa”, concluyó.

¿Armando González es el discípulo de Chicharito?

Aunque Javier Hernández no ha entregado los resultados esperados dentro de Chivas, la realidad es que desde que llegó adoptó a la Hormiga como su discípulo, ya que en diversas ocasiones se ha comentado que el histórico delantero le ha dado clases de cómo definir y cómo moverse en el área para ganar espacios.