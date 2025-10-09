Armando González es el hombre de moda en la Liga MX, no solamente por su carisma y calidad, sino por el gran momento goleador que vive al convertirse en el delantero estelar de Chivas durante el Apertura 2025, por lo que aficionados y especialistas están pidiendo que lo llamen a Selección Mexicana.

La realidad es que en el Tricolor hay delanteros que le llevan mucha ventaja a la Hormiga por su experiencia y por ser elementos de confianza del seleccionador Javier Aguirre como Raúl Jiménez o Santiago Giménez; sin embargo, un ajuste que analizaría la gente de FIFA podría abrirle las puertas al canterano del Guadalajara.

El comunicador Mauricio Ymay, quien tiene años de experiencia en coberturas de Selección Nacional, reveló que se ha enterado de que podrían suscitarse cambios de cara al Mundial del próximo año para que los entrenadores manden a llamar a más jugadores debido a las condiciones climatológicas en Norteamérica de cara al verano.

“No lo he hablado con nadie de la Selección Mexicana. Sí he leído que en el próximo congreso de FIFA existe la idea y con muchas posibilidades, por lo que se vio en el Mundial de Clubes, de que las listas no sean de 23 ni de 26, sino que sean de 30.

“¿De qué se dieron cuenta en el Mundial de Clubes? De las altas temperaturas. Se mantendrían los cinco cambios, pero con un roster mucho más amplio”, explicó el comunicador en Futbol Picante.

¿Con quiénes compite la Hormiga González por un lugar en la Selección Mexicana?

La realidad es que la delantera en el Tricolor ya tiene a dos delanteros muy por delante que el canterano del Guadalajara, ya que Raúl Jiménez y Santiago Giménez son los atacantes para el próximo Mundial, por lo que el tercer puesto se lo estaría peleando la Hormiga con Ángel Sepúlveda, Henry Martín, Germán Berterame y hasta Julián Quiñones.