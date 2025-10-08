El parón por la Fecha FIFA se está convirtiendo en una gran noticia para Chivas de cara al cierre de la fase regular del Apertura 2025 debido a que los lesionados están teniendo tiempo adicional para recuperarse, por lo que Gabriel Milito podría tener más opciones de cara a la Fase Final.

El Guadalajara viene de tres triunfos en fila que le han permitido revivir en la Liga MX, metiéndose de lleno a la contienda por un boleto directo a la Liguilla; sin embargo, es necesario alargar esa racha ganadora, en donde para fortuna de los rojiblancos ya podrían contar con su mejor futbolista.

Roberto Alvarado por fin estaría cien por ciento recuperado del esguince de tobillo que sufrió en el Clásico Nacional contra América hace unas semanas, por lo que apuntaría a estar a disposición del cuerpo técnico del entrenador argentino para el próximo duelo oficial contra Mazatlán.

A través de un video en redes sociales, se mostró el previo al entrenamiento de este miércoles en Verde Valle, en donde el community manager saludaba a cada futbolista mientras entraba a la cancha, en donde desfilaron varios elementos.

Sin embargo, la sorpresa fue que al final de la grabación apareció Roberto Alvarado con total normalidad, integrado cien por ciento al grupo, confirmando que la lesión que sufrió precisamente en el Clásico contra las Águilas, ha quedado en el pasado.

¿Piojo Alvarado jugará el amistoso entre Chivas vs. América?

La realidad es que se desconoce si el 25 del Guadalajara formará parte de la convocatoria para el amistoso en Arizona contra las Águilas, aunque sería el escenario ideal para que vaya retomando ritmo antes de volver a la actividad oficial en el Apertura 2025.