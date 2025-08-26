El mercado de fichajes de este Apertura 2025 continúa abierto en la Liga MX y en varias partes del mundo, por lo que aún habría clubes interesados en mover algunos de sus activos, en donde hace unos días comenzó a circular que Cruz Azul estaría interesado en Gilberto Sepúlveda de Chivas.

Todo surgió debido al interés que había del Inter de Miami de hacerse de los servicios del argentino Gonzalo Piovi, por lo que los rumores de un posible reemplazo del sudamericano para La Máquina comenzaron a surgir en diversos medios de comunicación.

Sin embargo, el comunicador de As México, César Huerta, reveló que dicho rumor surgió desde la agencia de representación del defensor cruzazulino como método de presión a la directiva del cuadro capitalino, aunque en realidad jamás hubo ningún acercamiento entre directivas de ambos clubes o con el propio entorno del Tiba.

“Cruz Azul tenía una propuesta por Gonzalo Piovi, uno de sus centrales y se lo quería llevar el Inter de Miami (…) En el buscar apretar, la gente que representa a Piovi comenzó a sonar rumores de centrales que ‘estaban a una firma’, para presionar a la directiva del Cruz Azul y dejara salir a Piovi. Uno de ellos, el del Tiba Sepúlveda.

“Corroboré con la gente de Guadalajara y no hay una sola oferta, propuesta o llamado de ningún club procurando poner en negociaciones la carta de los derechos federativos de Gilberto Sepúlveda (…) Nos acercamos al entorno del futbolista y no llegó absolutamente nada. No hay intención de negociarlo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.