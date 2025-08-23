La carrera del futbolista profesional no suele ser muy larga, por lo que a veces suele costar trabajo el ponerle fin a la trayectoria en los empastados; sin embargo, hay ocasiones en que el jugador que enamora de una institución y anhela seguir colaborando, tal y como es el caso de Isaác Brizuela.

El Conejo actualmente se encuentra borrado del primer equipo por el cuerpo técnico de Gabriel Milito, ya que el argentino ha decidido no tomar en cuenta al veterano de casi 35 años de edad, cediéndole la estafeta a las nuevas generaciones.

Es por eso que Brizuela solamente ha tenido actividad en la filial Sub 21 del chiverío durante este Apertura 2025, aunque sigue trabajando con el primer equipo e inclusive, concentrando con el conjunto de Primera División.

Es por eso, que aunque no es elegible para jugar con el primer equipo, el Conejo subió una fotografía desde la grada del Estadio Caliente durante el duelo contra Xolos, en donde la imagen fue compartida con la frase: “Vamos Rebaño”, demostrando que su compromiso y amor siguen intactos pese a la falta de oportunidades de jugar.

El Conejo es el futbolista con más tiempo en la institución rojiblanca con más de 10 años como jugador del primer equipo, ya que llegó como refuerzo para el Clausura 2015 con la consigna de salvar del tema porcentual al Rebaño, aunque terminó levantando varios trofeos de campeón durante la gestión de Matías Almeyda.

¿Qué pasará con Isaác Brizuela de cara al Clausura 2026?

La realidad es que el Conejo estaría viviendo sus últimas semanas como futbolista del Guadalajara, debido a que su contrato estaría por expirar el próximo mes de diciembre y no habría intención de ofrecerle una renovación, por lo que deberá decidir si trata de acomodarse en otro club o si le pone fin a su brillante carrera.